Blumenau surpreende e derrota o Santo André pela LBF

Ituano passeia sobre o Bax Catanduva

No outro confronto do dia pela LBF, o Ituano Basquete superou o Bax Catanduva pelo placar elástico de 96 a 55. A pivô Lorena Silva terminou com um duplo-duplo e foi a maior destaque do clube de Itu com 22 pontos, 13 rebotes e três assistências. Do lado da equipe perdedora, o principal desempenho ficou por conta de Bianca Araújo, autora de 13 pontos e cinco rebotes.

Com a vitória, o Ituano subiu para a terceira colocação na tabela geral. Até o momento, as paulistas venceram sete das nove partidas disputadas no campeonato. Já o Catanduva, perdeu pela oitava vez na liga e possui apenas dois triunfos no ano.