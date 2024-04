Sandro Varelo estreia no ano e se destaca em Meeting no Recife

O esporte paralímpico movimentou duas regiões neste sábado (6). O Meeting Paralímpico foi disputado em Pernambuco, no Recife, e no Tocantins, em Palmas. O principal destaque dos eventos que reuniram diversos atletas de várias modalidades foi Sandro Varelo, do atletismo, ouro no lançamento do dardo nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023, no Chile. Porém, o atleta, de 42 anos, busca se aperfeiçoar em outras provas, pois a que ele é especialista não fará parte dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Natural de Pernambuco, Sandro Varelo está com 42 anos e tem como objetivo representar o Brasil em Paris-2024 no arremesso do peso e no lançamento do disco. O Meeting Paralímpico foi sua primeira competição no ano. Apesar disso, o especialista na prova do lançamento de dardo da classe F55 (atletas que competem sentados), alcançou a marca de 31,96m, o que seria a terceira melhor de 2023 no ranking mundial. Com isso, ele se aproxima do resultado do Parapan de 2023, quando marcou 32,19m.

Nas provas que briga por vaga nos Jogos Paralímpicos, Sandro Varelo melhorou sua melhor marca no lançamento de disco, que era 31,41m, registrada anteriormente em 2023. A atleta atingiu 32,98m, o que teria sido o oitavo melhor resultado do ano passado em sua classe no ranking mundial. No peso, o pernambucano fez 10,06m, décima quinta do mundo, levando em consideração os melhores resultados da temporada anterior.