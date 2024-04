Hugo Calderano sobe para o sétimo lugar do ranking mundial

Pelo ranking olímpico, que considera apenas os dois melhores atletas de cada país, Calderano aparece em quinto lugar, com 2.455 pontos. A meta do brasileiro é chegar no top-4 para ser um dos melhores cabeças de chaves de Paris-2024 e, assim, fugir dos chineses até as semifinais. Atualmente, o quarto colocado dessa lista é Lin Yun-Ju, com 2.861. Felix Lebrun é o terceiro com 3.202.

Bruna Takahashi permanece no top-20

Quem também segue entre as melhores do mundo do tênis de mesa é Bruna Takahashi. Ela chegou até as oitavas de final do WTT Champions de Incheon e permanece na 19ª colocação do ranking mundial. Sua irmã, Giulia, é a 81ª. Enquanto isso, no masculino, Vitor Ishiy voltou ao top-100 e está em 99º lugar. Eric Jouti é o 112º, enquanto Guilherme Teodoro é o 130º.

Entre as duplas, não houve modificações de posições. A melhor parceria brasileira masculina é Hugo Calderano/Vitor Ishiy, que está em 41º lugar. As irmãs Bruna e Giulia Takahashi estão em 38º nas duplas femininas. Por fim, Bruna Takahashi/Vitor Ishiy, que disputará os Jogos Olímpicos de Paris-2024, segue na 14ª colocação no ranking de duplas mistas.