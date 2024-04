Brasil terá 11 representantes no Roland-Garros Junior Series

O Brasil contará com 11 tenistas no Roland-Garros Junior Series, competição que dará vagas para a chave principal do torneio juvenil de Roland Garros. O evento, fruto de uma colaboração entre a Federação Francesa de Tênis (FFT), a Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat) e a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), começará na quarta-feira (03), na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo (SP).

O Roland-Garros Junior Series reunirá 32 tenistas, sendo 16 meninos e 16 meninas, todos com menos de 16 anos de 11 diferentes países da América Latina. Além do Brasil, participarão Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Pelo Brasil, estão classificados Pietra Rivoli, Nauhany Silva, Sofia Albieri e Alicia Reichel, no feminino. Entre os rapazes, estão Pedro Chabalgoity, Luiz Augusto Miguel, Pedro Dietrich e Washington Matos. A CBT contemplou ainda mais três tenistas com wild cards (convites): Thomas Miranda, Leonardo Storck e Isabeli Andreola.