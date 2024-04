Sesi Franca vence e segue na cola do Fla pela ponta do NBB

O Sesi Franca segue fazendo uma briga acirrada com o Flamengo pela liderança da temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta segunda-feira (1º), os atuais campeões venceram o São José no Ginásio Pedrocão por 97 a 87. O resultado deixa a equipe colada nos cariocas restando três rodadas para o término da primeira fase.

Com o triunfo, o Sesi Franca somou sua quarta vitória consecutiva no NBB. A última derrota dos atuais campeões aconteceu no último dia 21 de março em um confronto direto contra o Flamengo. A propósito, as duas equipes estão empatadas no número de vitórias, com 28 cada. Entretanto, os cariocas levam a melhor e ficam com a liderança pelos critérios desempate.

Lucas Dias e Márcio se destacaram como os maiores pontuadores da partida com 24 a 23 pontos, respectivamente. Ainda pelo Franca, Scala também teve uma excelente performance e distribuiu 12 assistências no jogo. Do lado de São José, Chourio fez 20 pontos e terminou como o maior pontuador da equipe.