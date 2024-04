Com show de Glenda Cruz, Blumenau vence Catanduva e se reabilita na LBF

Após derrota na última rodada, o Blumenau voltou a vencer na LBF (Liga de Basquete Feminino). Hoje (1º), a equipe catarinense contou com uma noite inspirada de Glenda Cruz para bater o Bax Catanduva por 87 a 69.

A ala/pivô do Blumenau foi de longe a maior pontuadora da partida, com 30 pontos anotados. Glenda Cruz ainda ficou perto de anotar um duplo-duplo ao pegar oito rebotes. Duas de suas colegas de equipe alcançaram essa façanha. Vitória Kons fez 12 pontos e deu 10 assistências e Jenyff Moura marcou 11 pontos e pegou 12 rebotes.

Na última vez em que o Blumenau esteve em quadra pela LBF, a equipe saiu derrotada pelo Ituano. O duelo aconteceu no último dia 28 de março, em Santa Catarina, e terminou com o placar de 74 a 60 para as visitantes. Com resultado desta noite, o time se reabilitou e somou sua terceira vitória em sete jogos. Por outro lado, o revés de hoje fez o Bax Catanduva aumentar sua série negativa para cinco derrotas consecutivas.