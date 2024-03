Alison dos Santos estreia na temporada com vitória nos 400 m

Principal nome do atletismo brasileiro na atualidade, Alison dos Santos estreou na temporada 2024 com vitória. Especialista dos 400 m com barreiras, prova em que foi medalha de bronze em Tóquio-2020 e campeão mundial em 2022, Piu disputou os 400 m rasos no Florida Relays e venceu a prova. Ele ficou com a medalha de ouro ao marcar 45s25. Quem também subiu no pódio foi Rafael Pereira, medalha de prata nos 110 m com barreiras, e Gabriel Garcia, vice-campeão dos 200 m rasos. Já o revezamento 4 x 100, representado por Rodrigo Nascimento, Felipe Bardi, Erik Cardoso e Paulo André, ficou em quarto lugar.

Alison dos Santos superou o dominicano Alexander Ogando por apenas um centésimo para ficar com a medalha de ouro. Piu cruzou a linha de chegada com 45s25, enquanto o adversário fez 46s26. O estadunidense Kenneth Bendnarek completou o pódio com 46s20. Foi um ótimo resultado para abrir a temporada em que o brasileiro se colocou à disposição para participar do revezamento 4x400 m rasos nos Jogos Olímpicos. Outras medalhas A primeira medalha brasileira no Florida Relays, entrentanto, aconteceu na sexta-feira. Gabriel Garcia completou os 200 m em 20s62, a apenas sete centésimos da melhor marca da carreira, e ficou atrás apenas do dominicano Alexander Ogando, que venceu com 20s26. Já Renan Gallina terminou em quarto lugar com a marca de 20s720. O terceiro foi o jamaicano Ryiem Forde com 20s716. Nos 110 m com barreiras, Rafael Pereira fez 13s84 e ficou com o segundo melhor tempo das Eliminatórias, enquanto Wesley Victor da Silva foi o sétimo com 14s66. Na final, Rafael melhorou a marca para 13s66 e ficou com a medalha de prata. O vencedor foi o britânico Joshua Zeller, que marcou 13s44.