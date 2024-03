Seleções de goalball convocadas para nova fase de treinamento

A seleção feminina terá a mesma base da última fase. Desse grupo de oito atletas, seis serão escolhidas para defender o país, em maio, na tradicional Malmö Cup, torneio realizado desde 2000 na Suécia. O Brasil ganhou as edições de 2019 e 2018 com os homens, mas jamais conquistou o título com as mulheres, que foram prata em 2019. Desde 2022, a competição voltou a ser disputada apenas entre atletas femininas. Nas duas últimas edições, as brasileiras ficaram com o bronze.

Confira os convocados para a fase de treinamento do goalball:

Seleção masculina

André Claudio Botelho Dantas

Denis Henrique de Oliveira

Emerson Ernesto da Silva

Josemarcio da Silva Sousa

Leomon Moreno da Silva

Luciano de Souza Batista

Mizael Castro Sousa

Paulo Rubens Saturnino

Romário Diego Marques

Seleção feminina

Ana Gabriely Brito Assunção

Danielle Vilas Longhini

Geovana Clara Costa Moura

Israele Letícia Pereira Gomes

Jéssica Gomes Vitorino

Kátia Aparecida Ferreira Silva

Moniza Aparecida de Lima

Hoseanne Costa Pereira

*Com informações da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).