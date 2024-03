Marcelo Melo bate donos da casa e vai às quartas em Miami

Tem Brasil avançando nos Estados Unidos! Na chave de duplas masculinas do Masters 1000 de Miami, o tenista mineiro Marcelo Melo venceu uma dupla estadunidense e se classificou para a fase de quartas de final do torneio. Ele é o último atleta do país que ainda está vivo na competição, após as eliminações de Bia Haddad, Ingrid Gamarra Martins, Luisa Stefani e Thiago Wild.

Competindo ao lado do francês Edouard Roger-Vasselin, Marcelo derrotou Ben Shelton e Christopher Eubanks, dupla da casa, pelo placar de 2 a 1 (6/7 [5-7], 7/5 e 10/8). Eles saíram perdendo no primeiro set, mas conseguiram a virada nas parciais seguintes, em um confronto que teve a duração de quase duas horas. Agora, Melo e seu parceiro enfrentam os cabeças de chave número 2, o croata Ivan Dodig e o estadunidense Austin Krajicek. O duelo ocorrerá nesta quarta-feira (27), por volta das 16h (no horário de Brasília-DF). Marcelo Melo segue com chances de conquistar seu segundo título do Masters 1000 de Miami. Na edição de 2017, ele se sagrou campeão ao lado do polonês ?ukasz Kubot. Para isso, eles derrotaram Jack Sock e Nicholas Monroe, ambos dos Estados Unidos, na decisão por 2 a 0 (7/5 e 6/3). Ademais, o tenista brasileiro de 40 anos também já foi semifinalista em duas ocasiões: 2015 e 2019. Na primeira, ele atuava ao lado do compatriota Bruno Soares, enquanto na segunda Marcelo também jogava com ?ukasz Kubot.