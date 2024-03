Gustavo Heide bate João Fonseca e é campeão em Assunção

Na decisão entre duas promessas do tênis brasileiro, a vitória foi do mais velho. Gustavo Heide, de 22 anos, superou João Fonseca, de 17, na final do Challenger de Assunção, disputada neste domingo na capital paraguaia. A vitória de Heide, que conquistou o primeiro torneio deste nível da carreira, foi conquistada com parciais de 7/5, 6/7 (6/8) e 6/1.

O primeiro set da decisão no Paraguai foi um festival de quebras. Gustavo Heide derrubou duas vezes o serviço de João Fonseca e rapidamente abriu 4/1. Mas o jovem carioca reagiu, devolveu os dois breaks e empatou em 5/5. Quando teve a chance de passar na frente, entretanto, Fonseca voltou a não conseguir confirmar seu saque. Heide então se aproveitou e conseguiu fechar a parcial inicial em 7/5 depois de 1h06 de jogo. A derrota no set inicial não desanimou João Fonseca. O tenista de 17 anos conseguiu uma quebra logo de cara e abriu 3/0. Como na primeira parcial, os dois tenistas tinham dificuldades para confirmar seus serviços. Com mais um break de cada lado, o placar foi a 5/2 para Fonseca.