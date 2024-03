Noite do NBB tem vitórias de Unifacisa, São José, Mogi e São Paulo

Assim, a Unifacisa chegou a sua 20ª vitória em 32 jogos, está na sexta colocação com 62,5% de aproveitamento. Além disso, viu o Minas descer da terceira para a quarta posição na tabela, com 73,3% e 22 vitórias em 30 jogos. Ambas equipes já garantiram vaga nos playoffs do NBB.

Outros duelos da noite

Em grande atuação de Fischer e Ansaloni, o São Paulo bateu o União Corinthians por 71 a 60 e também se garantiu nos playoffs. O armador Ricardo Fischer anotou 19 pontos e deu sete assistências, enquanto o pivô Ralfi Ansaloni teve 15 pontos e 11 rebotes. Dessa forma, o Tricolor ocupa a 11ª colocação com 51,7% de aproveitamento e 15 vitórias em 29 partidas. O União Corinthians, por sua vez, está em 14º e luta para permanecer entre os 16 que avançam. Tem 32,3% com dez triunfos em 31 jogos.

Similarmente ao São Paulo, o São José está em uma posição intermediária na classificação. Porém, com a vitória sobre o Brasília por 103 a 85 e a nona colocação, agora pensa em alcançar postos mais altos. Os oito primeiros terão o mando de quadra nas oitavas de final. Augusto foi o cestinha pelo lado do Sanja, com 19 pontos, contra 22 de Cooper para o Brasília. O time do interior paulista tem 17 vitórias em 31 duelos e 54,8% de aproveitamento. Por outro lado, o Brasília é o lanterna da competição, no 19º posto, com 4 vitórias em 30 partidas e 13,3% e com chances remotas de classificação.

Por fim, o Mogi emplacou a quarta vitória seguida, arrancando da última posição e ficando na beira da zona de classificação, está em 17º. A vítima da vez foi o Cerrado Basquete, que perdeu por 70 a 65, nem o duplo-duplo de Andrézão, com 27 pontos e 14 rebotes, evitou a derrota do time de brasiliense. Coincidentemente, Mogi tem as mesmas oito vitórias que o Cerrado, todavia, como a equipe do interior paulista tem um jogo a mais, seu aproveitamento é menor, 25,8 contra 26,7%.

Classificados

Dessa maneira, onze times já estão nos playoffs: Flamengo, Franca, Vasco, Minas, Bauru, Unifacisa, Paulistano, Corinthians, São José, Fortaleza e São Paulo. Portanto, há mais cinco vagas em disputa e todos os times restantes têm possibilidades matemáticas.