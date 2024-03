Copa Brasil de Paraesgrima será teste buscar vaga em Paris

Almejando um melhor preparo aos torneios que garantem vaga aos Jogos Paralímpicos deste ano, os atletas começam a disputa da Copa Brasil de Paraesgrima. Assim, as competições ocorre, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, a partir desta terça-feira (19). Logo após as disputas individuais, na quinta-feira (21), ocorre conjuntamente, o Campeonato Brasileiro de Paraesgrima. Porém, este por equipes, ambos com organização da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE).

A Copa Brasil reunirá nossos principais esgrimistas paralímpicos, que terão como objetivo, sobretudo, deixá-los em ritmo de competição. Haverá os dois torneios em maio e que valerão pontos para a classificação a Paris. Serão o Regional das Américas, em San José, na Costa Rica, e a Copa do Mundo de São Paulo. Essas competições fecham o ranking classificatório paralímpico.