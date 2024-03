Trio de remadores do Botafogo disputa Pré-Olímpico no Rio

Alguns dos melhores remadores das Américas estão no Rio de Janeiro para a disputa do Pré-Olímpico continental de remo. Toda a elite da modalidade estará competindo nesta semana na Lagoa Rodrigo de Freitas, com exceção daqueles que já conseguiram se classificar através do Mundial de 2023. Na lista dos brasileiros participantes, estão três atletas do Botafogo, que treinam na Lagoa e estão acostumados com suas condições, como o campeão dos Jogos Pan-Americanos Lucas Verthein.

O destaque brasileiro da competição é Lucas Verthein, que foi o único representante do país no remo na última Olimpíada. "A expectativa é boa. O Botafogo está com muita força nos esportes olímpicos. Espero confirmar essa vaga no Pré-Olímpico e defender o meu título, que conquistei em 2021. Muita coisa está em jogo. Quero levar o Brasil ao lugar mais alto do pódio. Mas não só isso. Quero levar o Botafogo ao lugar que ele nunca pode sair, que é o primeiro lugar", diz o remador, que foi campeão do Pré-Olímpico em 2021. As provas do Pré-Olímpico de remo começam nesta quinta-feira (14) às 8h30 e vão até o sábado (16), com a definição das vagas nos Jogos Olímpicos Paris-2024. Antônia Emanuelle vai competir no skiff duplo peso leve feminino com a atleta Isabelle Falck, do Flamengo. Beatriz Tavares irá tentar a vaga no skiff simples feminino, prova onde foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Por fim, o campeão pan-americano Lucas Verthein irá disputar o skiff simples masculino.