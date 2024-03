Vôlei Renata x Guarulhos - Copa Brasil masculina: onde assistir

Vôlei Renata e Vedacit Guarulhos se enfrentam pela semifinal da Copa Brasil de vôlei masculino. O duelo marcado para às 16h30 deste sábado (9) acontece na Arena Multiuso, em São José (SC). Além disso, o confronto vai contar com transmissão ao vivo pelo SporTV 2 (canal por assinatura).

O vôlei Renata é a terceira equipe com mais finais na história da Copa Brasil de vôlei masculino, junto com Taubaté e Minas. Em 11 edições do torneio, a equipe de Campinas esteve em quatro decisões. Entretanto, não conseguiu sair com o título de nenhuma. Apesar disso, este ano as coisas parecem diferentes. A campanha modesta na Superliga ganhou fôlego com uma vitória acachapante contra o Farma Conde nas quartas de final.

O projeto do Guarulhos vem fazendo uma excelente temporada. Após o inédito Campeonato Paulista, a equipe começou com tudo na Superliga e chegou a brigar pelas primeiras posições da tabela. Atualmente está em terceiro lugar com 38 pontos e já se garantiu nos playoffs. Nas quartas da Copa, não perdoou o Minas e venceu por 3 sets a 1.