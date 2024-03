Mudança de regra prejudica corrida olímpica de Hugo Calderano

"Foi uma decisão unânime. Foram duas horas de discussão. Houve pressão da França, da Federação Europeia, da Federação Portuguesa e de vários países da Europa para ter essa decisão, mas agora decidiu para sempre. Essa regra vai valer para as próximas edições de Jogos Olímpicos, de entrar pelo menos dois torneios continentais contando pontos, mesmo não estando no ano. Vai valer meio ano a mais", explicou o dirigente, que também votou a favor da mudança. "Eu não sou representante do Brasil. Eu fui eleito por 110 países. Depois de tudo o que foi falado, consideramos que era justo".

O maior beneficiado

Com essa alteração, Felix Lebrun é o maior beneficiado, já que passa a entrar no ranking os 500 pontos conquistados pela medalha de ouro dos Jogos Europeus, que venceriam no dia 2 de julho, duas semanas antes da data estipulada para a definição dos cabeças-de-chave dos Jogos Olímpicos. Ou seja, o francês vai trocar os 90 pontos da Copa Top-16 pelos 500 dos Jogos Europeus, aumentando em 410 a sua pontuação.

"O Lebrun é a grande sensação da Olimpíada. Os ingressos estão esgotados e isso nunca aconteceu no tênis de mesa. Foi uma forma de compensar a Europa. Isso já estava tendo reflexos na organização dos Jogos Olímpicos, no Comitê Olímpico Francês, no Comitê Olímpico europeu. Como ele é um talento e é uma estrela dos jogos olímpicos, no fim, acabou sendo beneficiado, mas dentro de uma regra que foi legalmente criada, que se for ver, tem justiça", admitiu Alaor Azevedo, que, no entanto, não concorda com o prejuízo a Hugo Calderano. "Não é um evento que vai mudar a vida. Nesse semestre vai ter seis ou sete eventos... Grand Smash Singapura, Grand Smash Arábia Saudita, Champions da China, Copa do Mundo... Então tem muita chance de ganhar ponto. Se ele for bem, nem vai tomar em conta (a mudança) porque são os oito melhores eventos nesse período", considera o cartola.

Hugo Calderano, entretanto, não concorda com o dirigente. "Eu treino todos os dias para chegar em Paris com as melhores condições de brigar por uma medalha. O meu investimento físico, mental e financeiro para participar de todos os torneios até lá para somar mais pontos no ranking é enorme. Cada detalhe conta. Estamos falando de 410 pontos a mais para um adversário direto na disputa pelo melhor ranking em Paris. É claro que faz muita diferença", afirma o atleta.

Felix Lebrun agora é vice-líder do ranking olímpico