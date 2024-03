Santo André vence Catanduva na Liga de Basquete

Para finalizar a noite deste sábado (02), o Santo André superou o Catanduva por 86 a 66 no Ginásio Anuar Pachá, em Catanduva, São Paulo. As parciais do jogo foram de 21×11, 23×17, 20×21 e 20×14. O destaque da partida foi Evelyn Larissa, do Santo André, quem fez 18 pontos e 9 rebotes ao longo da partida.

Sobre a partida

Com total domínio no primeiro período, o Santo André abriu uma vantagem de 10 pontos em cima do Catanduva, as jogadoras do ABC Paulista finalizaram com o placar parcial de 21×11. Mesmo com um segundo tempo melhor, as donas da casa foram derrotadas novamente e o placar finalizou em 23×17.

Com um terceiro tempo bastante equilibrado, o time de Catanduva conseguiu vencer essa parcial por 20x21 e mesmo diminuindo a desvantagem contra o adversário, não foi o suficiente para ultrapassar os pontos do Santo André. O último período foi tranquilo para o time do ABC que fechou com o placar de 22x17.