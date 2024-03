Ituano vence Unimed Campinas no segundo dia da LBF

Neste sábado (02) foi o segundo dia da Liga de Basquete Feminino (LBF). Essa é a maior edição da história da LBF, ao total são 11 equipes estão participando. O Ituano ganhou do Unimed Campinas por 80 a 67 no Ginásio Prudente de Moraes, na cidade de Itu, São Paulo. As parciais do jogo foram de 26×18, 17×17, 17×13 e 20×19. O destaque da partida foi Gabriel Guimarães, do Ituano, que fez 26 pontos ao longo do jogo.

Sobre o jogo Essa foi a estreia dos dois times na competição de 2024.O Ituano manteve vantagem desde o primeiro período, dominando as ações durante o jogo e finalizando o primeiro tempo com o placar parcial de 26×18. As campineiras foram atrás da vitória do segundo período, mas as meninas do Ituano conseguiram segurar o jogo e terminaram com um empate, fechando a parcial em 17x17. No intervalo, o Ituano foi para o vestiário liderando o jogo por 43 a 35. Ao voltar para o terceiro tempo, o time do Galo permaneceu focado na partida e conseguiu ser vitorioso finalizando a parcial por 17x13.