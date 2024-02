Por 0.4, Giovanni Vianna é quarto na SLS Paris

O Brasil ficou perto do pódio na disputa masculina da SLS em Paris. Após Rayssa Leal conquistar a prata no feminino, Giovanni Vianna ficou na quarta posição no masculino, com nota 26.8, a 0.4 do pódio. O título da etapa ficou com o skatista da casa Aurelien Giraud, com 36.4, o português Gustavo Ribeiro ficou com a prata, com somatório de 27.2, enquanto o americano Nyjah Huston fechou o pódio com 27.1.

A final

Giovanni foi o único brasileira a se classificar para a final. Começou com volta conservadora, e com um erro, pontuou 72. Em seguida, o andreense conseguiu melhorar a nota, com 8.8 na segunda tentativa de volta, dessa vez sem quedas. Ele ficou na terceira posição geral, atrás de Nyjah Huston e Aurelien Giraud, ambos com "9 Clubs", com 9.2 e 9, respectivamente.