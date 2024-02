Após 1º set equilibrado, Gustavo Heide se despede do Rio Open

Fim da linha para o jovem brasileiro Gustavo Heide. O tenista de São Paulo foi um dos protagonistas do jogo de abertura da chave principal do Rio Open ou ATP 500 do Rio de Janeiro. Atualmente em 233º lugar no ranking, Heide perdeu para o chileno Tomás Barrios Vera (120º) na primeira rodada com parciais de 7/5 e 6/3.

O primeiro set da partida contou com bastante equilíbrio. Heide não se intimidou com a experiência do rival, ousou nas devoluções e ficou perto de uma quebra duas vezes. Contudo, além de não conseguir converter um break-point, ele acabou sofrendo no último game e viu o chileno abrir 1 a 0.

As coisas ficaram diferentes na parcial seguinte. Aproveitando o embalo da vitória no primeiro set, Barrios engatou uma sequência de vitórias em quatro game consecutivos para sair de 1/1 para 5/1. Heide até esboçou uma reação quebrando o chileno e confirmando logo depois e , mas o rival levou a melhor sacando para a vitória pela segunda vez.