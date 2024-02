Gabrielle Roncatto fecha participação do Brasil no Mundial

A prova feminina dos 400m medley foi a última com representante brasileiro na natação do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Doha, no Catar. Na piscina, Gabrielle Roncatto entrou em ação para as baterias classificatórias, mas não avançou para a semifinal. Mesmo assim, o país encerra a competição com saldo positivo.

Competindo na terceira bateria, Gabrielle chegou na oitava posição marcando 4min48s44. O tempo não foi o suficiente para a garantir a classificação para a final, pois a última vaga na decisão ficou com a italiana Sara Franceschi com 4min43s21. A brasileira encerrou com a 15ª posição geral.

Natação feminina brilha

O resultado deste domingo (18) não desviou as atenções dos feitos históricos conquistados pela natação feminina no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Doha. Nos 400m livre, Mafê Costa e Gabrielle Roncatto se tornaram as primeiras brasileiras na final da prova do torneio. Além disso, as duas brigam pelo pódio marcando os melhores tempos de duas carreiras.