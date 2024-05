Gustavo Heide estreia com vitória no quali de Roland Garros

Começou as disputas do qualificatório do Grand Slam de Roland Garros, na França. Nesta segunda-feira (20), Gustavo Heide foi à quadra para a primeira rodada diante do eslovaco Lucas Klein. Por lá, vitória do brasileiro de virada por 2 a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 7/5.

Na partida, Lucas Klein (número 112 do ranking ATP) começou quente e impôs o ritmo no primeiro set. O eslovaco teve ótimos saques, incluindo quatro aces, confirmou todos os serviços próprios e ainda quebrou Heide duas vezes para fechar a parcial em 6/1. Em seguida, o brasileiro melhorou nos saques e nas devoluções para empatar a série em 6/3. Foram cinco break-points favoráveis ao brasileiro em dois games, e uma quebra.

Assim, a decisão ficou no terceiro e último set. Por lá, os dois tenistas confirmaram todos os seus serviços, sem nenhuma chance de quebra, e forçaram o desempate no tie-break. Nele, Gustavo Heide colocou mais intensidade e logo de cara abriu 5/1 de vantagem. No entanto, o jogo precisou ser paralisado devido à chuva e esfriou o momento do brasileiro. Mesmo assim, na volta, Heide conseguiu definir a vitória por 10/5.