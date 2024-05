Luca Kumahara faz história e vence estreia internacional

Luca Kumahara fez história nesta segunda-feira (20) ao ser o primeiro atleta transgênero a competir em um evento internacional de tênis de mesa. Ele participou da primeira rodada do qualifying do WTT Contender do Rio de Janeiro, disputado na Arena Carioca 1. Por lá, venceu o também brasileiro Gabriel Caviquio por 3 sets a 0 (11/3, 13/11 e 13/11).

Com o triunfo, Luca avançou para a segunda rodada do qualificatório, onde enfrentará o alemão Fanbo Meng, 131º colocado do ranking mundial. O duelo deve acontecer nesta terça-feira (21), em horário ainda indefinido. Além disso, em caso de vitória, o brasileiro precisará vencer mais uma partida para ser classificar para a chave principal do torneio.

Luca Kumahara iniciou seu processo de transição de gênero em setembro de 2022 e foi liberado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) para participar de competições masculinas em agosto do ano passado. Sua estreia oficial aconteceu em dezembro, quando disputou o Campeonato Brasileiro de tênis de mesa. No entanto, acabou derrotado ainda na estreia.