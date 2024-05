Daniel Cargnin deixa bronze escapar no Mundial de judô e termina torneio em 5º

Bronze escapou!

Medalha de bronze em Tóquio 2020, Daniel Cargnin já está classificado para Paris 2024, e aproveitou o torneio para medir forças contra possíveis adversários nas Olimpíadas. Atual número 10 do mundo, pegou 'bye' na primeira rodada da categoria de até 73kg. Na sua primeira disputa, então, venceu o duelo contra o francês Joan-Benjamin Gaba (42º) com um Waza-ari.

Em seguida, passou pelo italiano Manuel Parlati (77º) com um waza-ari-awasete-ippon. Dessa forma, ele foi para o confronto diante do número 1 do mundo Hidayat Heydarov, do Azerbaijão. A disputa valia vaga à semifinal da categoria, mas o gaúcho perdeu após cometer um hansoku-make (penalidade grave).

Assim, Daniel Cargnin caiu para a repescagem do torneio, e precisou enfrentar o judoca Erdenebayar Batzaya (28º), da Mongólia. No duelo, o brasileiro avançou com um ippon. Por fim, a disputa pelo bronze foi diante de outro atleta da Mongólia, o Ankhzaya Lavjargal (98º). Daniel começou a luta com dois shidos a seu favor, mas sofreu duas penalidades nos últimos segundos do duelo, que levaram a disputa ao 'golden score'. Nele, o brasileiro caiu fora do tatame, tomou o terceiro shido e perdeu a disputa.

Outras disputas

O paulista Willian Lima foi outro judoca já classificado à Paris 2024 que competiu nesta segunda-feira. Atual número 6 do mundo na categoria até 66kg, ele também pegou 'bye' na primeira rodada. Assim, enfrentou Serdar Rahimov (29º), do Turcomenistão, na sua primeira luta no evento. Nela, venceu a disputa após o adversário cometer três shidos (infrações leves). Em seguida, duelou diante do japonês Ryoma Tanaka (18º), mas perdeu após também cometer três shidos.