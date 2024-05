Ana Marcela termina em 4º lugar em maratona aquática de 10km na Copa Europeia

Continuando com o treinamento para os Jogos de 2024, a campeã olímpica Ana Marcela Cunha terminou em quarto lugar na maratona de 10km da Copa Europeia de Esportes Aquáticos, que aconteceu neste sábado (18).

Contando com as principais nadadoras do mundo, a maratona, disputada em Piombino, na Itália, foi um dos últimos preparativos antes dos Jogos Olímpicos. A brasileira fez os 10km da prova em 1h56m42s36, terminando na quarta colocação, a apenas cinco segundos da primeira colocada.