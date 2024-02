Giovanna Gonçalves bate recorde das Américas e é ouro em Dubai

A seleção brasileira de atletismo paralímpico faturou três medalhas de ouro e uma de prata nesta quinta-feira (15), último dia de disputa do Grand Prix de Dubai. A grande destaque foi Giovanna Gonçalves, que subiu no lugar mais alto do pódio e quebrou o recorde das Américas. Ao todo, o Brasil encerrou a competição com quatro ouros, uma prata e um bronze, totalizando seis conquistas nos Emirados Árabes Unidos.

A paulista Giovanna, que fez sua estreia em competições internacionais na Ásia, se sagrou campeã no lançamento de club, da da classe F32 (lesões cerebrais), ao atingir distância de 26,25m e quebrar o recorde continental. Anteriormente, a melhor marca pertencia à amapaense Wanna Brito, que fez um lançamento de 24,34m em junho do ano passado, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo-SP.

Outras conquistas do Brasil

Do mesmo modo, a também paulista Verônica Hipólito, que já havia conquistado um bronze nos 200m rasos, voltou a subir no pódio nesta quinta-feira. Ela foi campeã nos 100m da classe T36 (paralisia cerebral), com o tempo de 14s83, seguida pela holandesa Cheyenne Bouthoom (14s96), e pela alemã Nicole Nicoleitzik (15s11).