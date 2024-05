Eric Jouti representa o Brasil no WTT Feeder da Capadócia

Buscando a vaga olímpica via ranking mundial, Eric Jouti entra em ação a partir desta quarta-feira (15) no WTT Feeder da Capadócia. O mesatenista brasileiro é o único representante do país na chave masculina na cidade turca. O torneio segue até a próxima sexta-feira (17) e os jogos terão transmissão ao vivo do canal oficial da World Table Tennis no YouTube.

Atualmente na posição 112 do ranking mundial, Eric Jouti ganhou vaga direta na chave principal do torneio. Muito mais do que isso, ele só vai à mesa na segunda rodada da competição. Jouti é o décimo melhor ranqueado na cidade turca, cuja a liderança pertence à Cheng-Jui Kao, do Taipé Chinês, que ocupa o 29º lugar. A estreia no WTT Feeder da Capadócia será na fase 16 avos de final. Jouti vai para enfrentar o vencedor do duelo entre o croata Frane Kojic, número 232 do ranking mundial, e Yang Tzu Yi, atleta da Taipei Chinês, que atualmente ocupa a 151ª da lista.