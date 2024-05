Grande Prêmio Brasil em Cuiabá terá atletas de 16 países

Na corrida pelos índices olímpicos e pontos no ranking mundial para Paris-2024, atletas brasileiros e estrangeiros competem no Grande Prêmio Brasil - Cuiabá, nesta quarta-feira, no Centro de Treinamento Olímpico da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), meeting do World Athletics Continental Tour Challenge, na categoria D. O público de Cuiabá lotou as arquibancadas da UFMT no Ibero-Americano (10 a 12/5) - 10 mil pessoas acompanharam os três dias de competições. A expectativa é de casa cheia novamente.

Depois de Cuiabá o atletismo vai para o Estado do Rio de Janeiro para o Grande Prêmio Brasil - Niterói, no domingo (19/5), na nova pista da Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá. A COMPETIÇÃO A cerimônia de abertura do Grande Prêmio Brasil - Cuiabá será às 18h30 (19h30 no horário de Brasília), com as provas na sequência, até às 21:30 (22h30 no horário de Brasília). A entrada é franca para o público e a transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil e pela TV Atletismo Brasil, por meio dos canais do YouTube do Time Brasil (COB) e da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).