Bauru supera pressão de São Januário e vai à semifinal do NBB

O Bauru Basket está na semifinal do NBB (Novo Basquete Brasil) pela sexta vez em sua história. Nesta terça-feira (14), a equipe bauruense venceu o Vasco pela quinta partida da série de quartas de final. O placar de 76 a 73 foi conquistado no último quarto, com o Dragão calando o lotado Ginásio de São Januário.

Apesar de sofrer uma lesão muscular na reta final do terceiro quarto, Dontrell Brite terminou como o cestinha do jogo. O armador do Bauru Basket marcou 23 pontos, pegou 7 rebotes e deu uma assistência na partida. Mesmo com 9 pontos no jogo, Alex também se destacou ao ser decisivo nos minutos finais do duelo. Eugeniusz foi o maior pontuador do Vasco, com 17 pontos. Na semifinal do NBB, o Bauru Basket vai reeditar o confronto válido pelas quartas de final contra o Flamengo. Naquela oportunidade, o Mengão levou a melhor e avançou às semifinais fechando a série em 3-1. O primeiro duelo está marcado para o próximo sábado (18), às 15h.