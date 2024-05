Troféu Brasil define equipe para o Campeonato Sul-Americano

O Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB) recebe a partir desta quarta-feira, 15, os melhores atletas do país para a disputa do Troféu Brasil de Saltos Ornamentais. Esta será a primeira competição nacional adulta da temporada 2024, que definirá os saltadores da seleção brasileira no Campeonato Sul-americano de Cali, entre 23 e 27 de setembro.

As provas na capital federal vão até domingo, com entrada gratuita ao público. O evento terá transmissão ao vivo diariamente no YouTube da Saltos Brasil. Já as finais de sábado e domingo também serão exibidas pelo BandSports. Ingrid Oliveira é o destaque Classificada para os Jogos Olímpicos na prova de plataforma, Ingrid Oliveira é a principal atração do campeonato. Esta será sua última competição antes de Paris 2024. Nos meses de junho e julho, a saltadora participará de treinamentos de campo na Polônia. Outros dois atletas olímpicos confirmados na disputa são Jackson Rondinelli e Luana Lira, que disputaram os Jogos Rio 2016 e Tóquio 2020, respectivamente.