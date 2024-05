Em jogo eletrizante, Sampaio vence Corinthians na prorrogação

Sampaio Basquete e Corinthians fizeram um jogo cheio de emoção na noite desta terça-feira (14). As equipes se enfrentaram pela temporada regular da LBF (Liga de Basquete Feminino) em São Luís, casa do Tubarão. Em um duelo cheio de alternativas, o Sampaio levou a melhor na prorrogação por 69 a 66. Em outra partida, o Ituano venceu o Blumenau de virada.

Sassá Gonçalves foi o destaque da partida ao anotar 18 pontos e terminou como cestinha no confronto. Ainda pelo Sampaio, Trinity Baptiste também teve participação na vitória ao fazer um duplo-duplo, com 11 pontos e 15 rebotes. Iza Sangalli e Ala Gonçalo pontuaram na casa dos dois dígitos. O Corinthians começou melhor a partida e assumiu a liderança do placar logo no início. Elas terminaram a primeira parcial com 8 pontos de vantagem e aumentaram a diferença para nove antes do intervalo. As coisas mudaram na volta dos vestiários.