Athletico Paranaense e Atlético Goianiense fizeram o confronto que abriu a sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Brasileirão sub-20. Nesta terça-feira (14), as duas equipes entraram em campo no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e acabaram empatando em 1 a 1.

Apesar da igualdade no placar, pode-se dizer que o Atlhetico saiu mais frustrado com o resultado. Melhor na tabela e vindo de vitória nas duas rodadas anteriores, o Furacão o começou bem a partida e abriu o placar em Lima, aos 6 minutos de jogo. Logo depois, o jogador do time paranaense teve a chance de ampliar a vantagem na cobrança de pênalti, mas desperdiçou batendo para fora. A chance perdida foi castigada na sequência da partida. O intervalo fez bem para o Atlético Goianiense, que voltou melhor e pressionou em busca do empate. O gol saiu aos 28 minutos da etapa, quando Eli Júnior cruzou para Almeida completar de cabeça. O Furacão também respondeu e ficou perto do segundo tento, mas parou na trave.