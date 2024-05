Brasil vence Canadá na estreia a VNL no Maracanãzinho

Sequência na VNL

Já garantido nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Brasil utiliza a Liga das Nações como um teste antes do megaevento. A VNL reúne as 16 principais seleções do mundo, que realizarão 12 partidas ao longo da primeira fase - três jogos em cada etapa. As sete primeiras colocadas da classificação geral, além da Tailândia (país-sede) disputarão a fase final, que ocorrerá em Bangcoc, a partir de 20 de junho, no sistema mata-mata direto.

A seleção brasileira de vôlei feminino joga a primeira semana da VNL no Maracanãzinho. Após a vitória contra o Canadá, a equipe voltará à quadra na quinta-feira (16), para enfrentar a Coreia do Sul, às 14h. Um dia depois, na sexta-feira (17), o Brasil duelará contra os Estados Unidos, às 21h. Por fim, no domingo (19), o time comandado por José Roberto Guimarães encerrará a semana da Liga das Nações em um duelo contra a Sérvia, atual campeã mundial, às 10h.

Como foi o jogo

O Canadá fez o primeiro ponto do jogo, mas o Brasil logo passou a frente. As duas equipes passaram a trocar pontos, sem que ninguém desgarrasse do placar até o 7/7, quando o Brasil encaixou uma sequência de três pontos embalado por Ana Cristina. A partir daí, a equipe verde-amarela tomou as rédeas do placar e chegou a ter 21/17. O Canadá reagiu e chegou ao empate em 23/23.

Durante a reação canadense, Zé Roberto promoveu a inversão do 5x1 com as entradas de Roberta e Kisy nos lugares de Macris e Rosamaria, mas desfez as alterações quando a equipe canadense chegou ao empate. A volta das titulares à quadra fez efeito e o Brasil conseguiu retomar a liderança e fechar o set em 26/24. Ana Cristina, principal nome do início do jogo, foi a responsável por fechar a parcial após um mini rali.