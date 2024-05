Sport bate Cuiabá e se reabilita no Brasileiro Feminino sub-20

O Sport se reabilitou no Campeonato Brasileiro Feminino sub-20 de futebol. A equipe pernambucana visitou o Cuiabá na tarde desta terça-feira (12), pela sétima rodada da primeira fase. Com dois gols de Gessica e outro de Kaline, as Leoas venceram por 3 a 0 e se recuperaram do revés sofrido para o Fortaleza na semana passada.

Como resultado da vitória diante do Cuiabá, o Sport chegou a 9 pontos em sete jogos e se manteve na terceira posição do grupo D. Por outro lado, o revés das donas da casa foi o segundo consecutivo. As cuiabanas amargam a vice-lanterna da chave C, com apenas 3 pontos somados. Restam três rodadas para terminar a fase inicial do Brasileiro Feminino Sub-20 de futebol. Somente as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as quartas de final, competindo pela oportunidade de chegar à semifinal e, posteriormente, à final. O Internacional é o atual campeão.