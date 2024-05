Sem Damiris, Fever perde na estreia com Clark brilhando

Primeira escolha no Draft da WNBA de 2024 e principal prospecto do basquete feminino estadunidense, Caitlin Clark fez jus a toda a expectativa de sua estreia. A armadora foi a principal pontuadora do Fever na partida com 20 pontos. Ela ainda contribuiu para a equipe com outras três assistências. Por outro lado, acabou cometendo 10 turnovers no jogo.

Com pouco tempo para digerir o revés da estreia, o Indiana Fever vai retornar à quadra na próxima quinta-feira (16). A franquia fará sua estreia em casa na temporada, quando recebe o New York Liberty no Gainbridge Fieldhouse.