ADVP bate atuais campeões na estreia do Reg Centro-Norte

O Regional Centro-Norte de Futebol de Cegos 2024 começou nesta terça-feira (14), em Brasília (DF). O primeiro dia contou com quatro jogos e uma surpresa: os paraenses da ADVP (Associação dos Deficientes Visuais de Parauapebas) bateram a Adef (Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal), que defende em casa o título. O gol da vitória por 1 a 0, saiu dos pés de Miguel Angel.

Para a vitória, a equipe de Parauapebas contou com defesas importantes do goleiro Henrique Soares, que parou algumas finalizações do argentino Daniel Iturria. Além dele, quem também brilhou na primeira rodada foi o ala Maxwell, autor de dois dos três gols da AMC-MT (Associação Mato-Grossense de Cegos) sobre a Udevima-AM (União dos Deficientes Visuais de Manaus) por 3 a 0. Mauro Germano, de pênalti, abriu o placar. Na última partida do dia, o chileno Victor Silva, atleta da Seleção de seu país, fez os dois gols na vitória da Uniace-DF (União dos Atletas Cegos do Distrito Federal) diante da Acelgo-GO (Associação de Cegos para Esporte e Lazer de Goiás) por 2 a 0. Na etapa final, ainda esteve perto de anotar um de placa após aplicar uma carretilha no adversário, mas parou na defesa do goleiro Yuri.