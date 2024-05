Sesi Franca x Minas: confira o calendário da semifinal do NBB

O Minas Tênis Clube eliminou o São Paulo nas quartas de final dos Playoffs do NBB com uma vitória por 98 a 67 e avançou para enfrentar o Sesi Franca. Será uma repetição da série melhor de cinco da temporada passada, também pela semifinal, quando o time do técnico Helinho superou o de Léo Costa para se garantir na decisão e, posteriormente, conquistar o bicampeonato.

Segundo colocado na temporada regular, o Sesi Franca se garantiu na semifinal ao superar o Paulistano, o sétimo, por 3 a 0 e aguardava apenas pela definição do adversário. O Minas, terceiro, precisou disputar os cinco jogos com o São Paulo, o décimo primeiro, para confirmar sua classificação. As duas equipes haviam passado pela fase de oitavas de final com duas vitórias. O time paulista eliminou o Mogi Basquete, enquanto a equipe de Belo Horizonte superou o União Corinthians.