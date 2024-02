Rio Open terá torneio inédito de tênis em cadeira de rodas

Atual número dois do mundo em simples e primeiro colocado em duplas, Alfie Hewett, de 26 anos, lidera o tênis em cadeira de rodas internacionalmente. O seu parceiro, o britânico Gordon Reid, também chega com um currículo de peso, graças aos seus mais de 100 títulos conquistados. Por fim, para completar o line-up do torneio, o brasileiro Daniel Rodrigues será o representante do país. O experiente jogador de 37 anos e ex-número 11 do circuito mundial tem como destaque cinco medalhas em Jogos Parapan-Americanos.

"Estamos orgulhosos e animados em poder ver de perto os melhores tenistas em cadeira de rodas nas quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro. Serão três dias de grandes jogos e diversas ações que oferecerão uma experiência única com esses super atletas," disse Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Sobre a competição

Dessa forma, os jogos do Wheelchair Tennis Elite estão marcados para acontecer nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. Na abertura da competição, os quatro tenistas se enfrentarão nas semifinais, em confrontos ainda a serem sorteados. Já no dia 23, será a final de simples, enquanto no dia 24 acontecerá a final de duplas.

"Além de reunirmos todos os anos os melhores tenistas do mundo no Rio Open, agora também contaremos com a elite do tênis em cadeira de rodas no Wheelchair Tennis Elite. Esta é mais uma das atrações especiais que preparamos para esta edição histórica de 10 anos do Rio Open. Por meio deste torneio especial, também trazemos para o evento de uma maneira mais forte questões como acessibilidade e inclusão. Sabemos das dificuldades que as pessoas com deficiência em geral enfrentam no dia a dia em nosso país, e queremos ser um exemplo positivo neste sentido também", contou Marcia Casz, diretora geral do Rio Open.