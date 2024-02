Filipinho tem intoxicação e deixa Pipeline; Pupo e Ítalo avançam

Por outro lado, Caio Ibelli entrou na água para repescagem e encerrou sua participação. Ele brigou por uma das duas vagas com o havaino Ian Gentil e o australiano Jacob Willcox. Caio fez 6,17 (4,00 e 2,17) e ficou em último lugar. WillCox venceu com 10,16 (5,33 e 4,83) e Gentil ficou em segundo com 8,86 (4,93 e 3,93)

Pupo, Ítalo e brasileiros no round 32

Anteriormente ao início das baterias de repescagem, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo se garantiram no round 32 de Pipeline. Ambos os surfistas estiveram na última bateria da primeira fase ao lado do australiano Jacob Willcox. Com 14,10 (7,60 e 6,50), Pupo venceu a bateria enquanto Ítalo levou a outra vaga com 12,10 (6,10 e 6,00). Willcox fez 10,50 (5,50 e 5,00).