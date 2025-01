Neymar confirma seu retorno ao Santos após 12 anos: 'Parece que estou voltando no tempo'

Para romper seu acordo com o Al-Hilal, que terminaria em junho, o craque brasileiro teve de abrir mão de parte considerável dos US$ 65 milhões (aproximadamente R$ 390 milhões) que tinha para receber do clube árabe. Até cartolas da Liga Saudita entraram na negociação para o craque brasileiro conseguir se desvincular da equipe saudita.

Foram meses de "namoro" entre Santos e Neymar. Marcelo Teixeira cansou de dizer, desde que assumiu o seu terceiro mandato no início de 2024, que tinha um "projeto ambicioso" para trazer de volta um dos maiores jogadores da história do time praiano. Conseguiu neste ano graças à vontade do jogador, que vê na equipe que o lançou para o futebol, em 2009, a chance de voltar a "ser feliz", segundo relataram pessoas próximas do jogador. Um dirigente afirmou que a contratação era questão de tempo porque o astro brasileiro havia dado sua palavra de que retornaria.

O regresso do astro foi acelerado por duas razões principais: a sinceridade de Jorge Jesus, que admitiu que não contava com o atacante, e o desejo de ele "ser feliz" em sua casa, o Santos, que fez bem o papel de agilizar esse retorno ao produzir um vídeo, com inteligência artificial, no qual a voz de Pelé elenca as razões pelas quais o atleta deveria retornar à equipe que o lançou para o futebol.

O pai do craque se emocionou com a produção, que exibe alguns dos momentos mais especiais do jogador com a camisa santista e enfatiza que a casa do "menino da Vila" é o Santos. Pelé, no vídeo, convida o atacante a retornar e "diz" que a camisa 10 está reservada para ele, que recentemente disse que o time santista é, na sua vida, um "amor de criança". A voz do maior jogador de todos os tempos enfatiza que Neymar é o único capaz de vestir a 10, afirma permitir que ele use seu trono e sua coroa e pede para o atacante ouvir seu coração.

"Dá seu show na Vila novamente e se prepara para trazer o hexa para a gente. Lembra que você prometeu? Eu vou, mas eu volto. Daqui de cima eu sempre vou aplaudir você. Meu príncipe", diz no vídeo a voz de Pelé.

Neymar quer jogar mais e melhor, o que não conseguiu no Al-Hilal por causa da grave lesão no joelho que o tirou dos gramados por mais de um ano e da escolha do técnico Jorge Jesus, que sequer o inscreveu no Campeonato Saudita. Preterido no time árabe, o atacante se sente valorizado na Vila Belmiro, rodeado de amigos e exaltado por todos no clube, dos funcionários mais antigos aos atletas com os quais ainda nunca jogou. Foram apenas sete partidas na equipe árabe e meses de frustração.