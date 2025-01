Augusto Melo entra com pedido de destituição do presidente do Conselho no Corinthians

Alvo de pedido de impeachment no Corinthians, o presidente Augusto Melo entrou com um pedido na Comissão de Ética para destituir Romeu Tuma Jr. da presidência do Conselho Deliberativo. A informação foi divulgada pelo site Meu Timão e confirmada pelo Estadão.

Augusto Melo argumenta que Romeu Tuma Jr. não está agindo de maneira imparcial e neutra, além de realizar prejulgamentos na condução do processo de impeachment do qual é alvo. O mandatário corintiano também afirma que o presidente do Conselho tem atingido a imagem do Corinthians com afirmações graves.

Procurado pela reportagem, Romeu Tuma afirmou desconhecer o pedido de destituição de maneira oficial. Todavia, afirma que continuará "sendo imparcial, defendendo única e exclusivamente os interesses do clube, seguindo rigorosamente seu estatuto". Ele afirma ainda que críticas e acusações serão "tratadas no momento oportuno e no foro adequado."