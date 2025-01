Botafogo enfrenta o lanterna Bangu com time alternativo em duelo dos piores do Carioca

"Não vamos alterar nossos planos. E vamos continuar cobrando os jogadores para que possamos melhorar o desempenho e possamos conquistar mais pontos", disse o técnico botafoguense.

Na última quarta-feira, o Botafogo foi superado por 2 a 1 pelo Volta Redonda, dentro do Engenhão. Mesmo placar que perdeu para Sampaio Corrêa e Maricá. Só venceu a Portuguesa, por 2 a 0.

Liria deve manter a mesma base para este jogo, inclusive, com as presenças do volante Patrick de Paula e do atacante Matheus Nascimento, personagens do jogo passado. Patrick perdeu um pênalti, ao escorregar e chutar a bola para fora, enquanto Matheus Nascimento anotou o gol de honra com belo drible em cima de um adversário.

A principal novidade no Bangu é a estreia do técnico Júnior Lopes, de 52 anos, escolhido para substituir Júnior Martins, demitido após a goleada por 5 a 0 diante do Flamengo, quarta-feira, em São Luís (MA).

A baixa certa é o volante Moretti, titular nas primeiras rodadas, que cumpre suspensão após ser expulso na última rodada. Quem entrar vai ter a missão de tentar tirar o time da lanterna, com um ponto em quatro jogos disputados.

FICHA TÉCNICA: