Corinthians reencontra torcida com time 'blindado' na véspera de votação de impeachment

Ausente na vitória sobre o Bragantino, Igor Coronado pode ganhar chance entre os titulares. O meio-campista é o reserva imediato de Garro, mas ficou fora do compromisso de estreia por não estar nas melhores condições físicas. Ele foi destaque no jogo-treino contra o União Barbarense, com um gol e duas assistências, vencido pelo time alvinegro por 4 a 1, quarta-feira, no CT Joaquim Grava.

O duelo com o Velo Clube ocorre um dia antes da votação do impeachment do presidente Augusto Melo. O Conselho Deliberativo do clube se reúne nesta segunda-feira, no Parque São Jorge, para definir o futuro do mandatário. A comissão técnica garante que o assunto não interfere no trabalho do grupo.

"Não escutamos, não vemos... Temos gratidão ao presidente por nos ter trazido. Mas não sabemos, eu não entendo de política, não podemos falar o que não sabemos. Não cabe a nós falar, mas lá dentro está tudo blindado", comentou o auxiliar Emiliano Díaz, filho de Ramón, após o jogo com o Bragantino.

Após estrear com derrota em casa para o Noroeste, o Velo Clube terá de suar muito para tentar vencer o Corinthians. O clube de Rio Claro, que voltou à primeira divisão estadual após 45 anos, vai ter a ingrata missão de tirar a invencibilidade de 12 jogos do time corintiano em casa. A última derrota foi em agosto, para o Bragantino, em jogo da Sul-Americana. A equipe da capital paulista vem também de uma sequência de oito vitórias consecutivas.

O último confronto entre Corinthians e Velo Clube aconteceu em 20 de setembro de 1979, em Rio Claro, quando as equipes empataram sem gols pelo Paulistão daquele ano.

