João Lucas chega ao Grêmio e crê em salto na carreira: 'Quero conquistar coisas grandes'

"Sobre a torcida do Grêmio, já senti na pele (a força da torcida) quando joguei contra. Agora quero ela a favor e tenho certeza de que vai ser bem melhor", afirmou o atleta que vai vestir a camisa número 2 em sua passagem pelo clube.

Com vínculo de três temporada assinado, ele comentou sobre a sua fase na carreira, citou as passagens pelos clubes que teve como amadurecimento e disse estar pronto para vestir a camisa tricolor. "Em todas as equipes que passei, tive aprendizados. O que mais tirei, é o controle emocional. Venho em um momento de evolução na carreira. É o melhor momento para eu estar aqui", comentou.

Único reforço do clube até aqui, João Lucas chega após o Grêmio ter acertado com o técnico Gustavo Quinteros. De olho no mercado, a diretoria busca ainda a contratação de um zagueiro, um lateral-esquerdo, um volante e um atacante.

No Campeonato Estadual, a equipe integra o Grupo A, ao lado do Avenida, Guarany de Bagé e São José. A estreia na competição está marcada para o dia 22 de janeiro. O desafio vai ser diante do Brasil, no estádio Bento Freitas. Heptacampeão do Estado, o Grêmio busca o oitavo título gaúcho consecutivo.