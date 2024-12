Chelsea perde para o Ipswich e deixa de assumir a vice-liderança do Campeonato Inglês

O Chelsea deixou escapar a possibilidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Inglês, ao ser derrotado, fora de casa, nesta segunda-feira, por 2 a 0, pelo Ipswich, em duelo válido pela 19ª rodada, no Portman Road.

Com o resultado, o Chelsea permanece com 35 pontos, na quarta colocação, enquanto o Ipswich pulou para a 18º lugar, com 15 pontos. A liderança é do Liverpool com 45, seguido por Nottingham Forest (37) e Arsenal (36).

O jogo começou intenso com as equipes buscando o ataque e criando uma boa oportunidade de cada lado. E o primeiro gol não demorou a sair. Aos 12 minutos, de pênalti, Liam Delap abriu o placar para o Ipswich.