Interino aprova 'fuga' de Campinas e alívio de pressão na Ponte Preta: 'Estavam esgotados'

No comando temporário da Ponte Preta, o técnico Nenê Santana aprovou a "fuga" do time de Campinas nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O interino afirmou que o elenco está sob forte pressão neste momento, em razão do risco de rebaixamento para a terceira divisão.

"O nosso presidente fez certo em tirar o time de Campinas porque a pressão existia até o começo do jogo. Depois o nosso time começou a se soltar e garantiu uma vitória inquestionável. A gente ainda deixou de fazer alguns gols, mas estou satisfeito. Não é pelo resultado, mas pelo desempenho, entrega e desenvoltura do time", disse o treinador, após a vitória sobre o Brusque por 2 a 0, na noite desta quarta-feira.

Com a decisão do presidente Marco Antonio Eberlin, o elenco da Ponte treinou longe de casa nos últimos dias. A concentração aconteceu na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. "Não consegui treinar muita coisa porque não tive tempo. Os jogadores estavam exaustos e a parte mental foi mais importante. O Eberlin (presidente da Ponte Preta) conversou com o elenco e a nossa preparação foi mais na base da conversa. Eles conseguiram superar essa pressão e o resultado veio."

O treinador também revelou que Élvis terá novamente "lugar cativo" na equipe. Ele havia ficado fora do clássico com o Guarani, no fim de semana, por decisão do técnico Nelsinho Baptista, que entregou o cargo após a derrota para o arquirrival por 1 a 0.

"É um jogador com uma parte técnica fora do comum. Ele tem um estilo da antiga geração. Muitas vezes ele não consegue chegar na bola por conta da condição física, mas está sempre orientando e falando dentro de campo. Se precisar correr por ele, vamos correr. Antigamente, a gente corria pelo Dicá e o Dicá resolvia para a gente. É a mesma coisa agora. Quando ele está com a cabeça boa, ele resolve", finalizou.

Com a vitória sobre o Brusque, a Ponte Preta subiu para o 14º lugar, com 38 pontos, dois a mais do que o Botafogo-SP, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. A Ponte Preta volta a campo no sábado, às 17h, para enfrentar o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 34ª rodada da Série B.