Acusações de abuso e má conduta levam Rooney aos tribunais na segunda divisão inglesa

O ex-jogador Wayne Rooney foi alvo de três acusações da Associação Inglesa de Futebol na terça-feira, sob a alegação de que ele teria usado palavras abusivas e conduta violenta contra árbitros durante as partidas.

O técnico do Plymouth Argyle reclamou de forma impetuosa quando seu time sofreu o gol de empate do Blackburn Rovers, no sábado passado, em confronto válido pela nona rodada da segunda divisão da Inglaterra.

Rooney foi expulso do banco de reservas do time da casa após os xingamentos à arbitragem e não viu a equipe do condado de Devon marcar o gol da vitória por 2 a 1 aos 52 minutos do segundo tempo.

A entidade que controla o futebol inglês anunciou que o ex-atacante é acusado de ter usado "palavras abusivas ou insultos" e conduta "imprópria ou violenta" após levar o cartão vermelho na partida, além de conduta imprópria ao retornar ao campo. O ex-astro do Manchester United e da Inglaterra terá uma semana para responder às acusações.

Em sua primeira temporada sob o comando de Wayne Rooney, o Plymouth Argyle soma três vitórias, dois empates e quatro derrotas, ocupando a 14ª posição após nove rodadas, com 11 pontos, oito atrás do líder Sunderland.

A experiência do ex-jogador como treinador na segunda divisão não tem sido positiva. Na última temporada, ele acabou demitido do Birmingham após conseguir apenas duas vitórias em 15 partidas. A equipe foi rebaixada para a terceira divisão inglesa.