Corinthians visita Flamengo em semifinal da Copa do Brasil com polêmica fora de campo

Corinthians e Flamengo começam a definir um dos finalistas da Copa do Brasil nesta quinta-feira. O jogo de ida da semifinal será às 21h45, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A tensão do confronto já começou fora de campo, por causa da decisão da CBF que mudou a data da partida de volta, a pedido do time carioca.

Originalmente, o segundo jogo estava marcado para 17 de outubro, mas foi adiado para o dia 20 por causa da Data Fifa e do calendário da Conmebol. Isso motivou que Corinthians e Vasco, outro semifinalista, fossem ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A expectativa é de que o Tribunal restabeleça as datas da Copa do Brasil previamente acordadas pela CBF.

O time de Ramón Díaz joga a Copa, mais uma vez, com a cabeça no Brasileirão. A equipe soma 28 pontos, é a primeira na Z-4 e terá 10 'finais' para fugir do rebaixamento. É no torneio, porém, que o Corinthians busca inspiração para bater o Flamengo, como fez na 25ª rodada, por 2 a 1, com gols de Talles Magno e Romero.

"Sabemos que vai ter um clima desfavorável para nós, mas vamos lá para fazer nosso melhor. Estamos focados nisso. Estamos em uma semifinal de Copa do Brasil, é muito importante. Vamos lá para fazer um bom jogo e, se Deus quiser, trazer uma vantagem para cá (Neo Química Arena)", projeta o meia Charles, que foi titular na vitória corintiana contra o Flamengo no Brasileirão.

Naquela partida, o Corinthians pagou ao Flamengo para que Hugo Souza pudesse defender a meta corintiana. A expectativa, agora, era de que o clube paulista efetuasse a compra em definitivo do goleiro para não pagar multa, mas uma confusão nas datas impediu que isso fosse feito. O intervalo para exercer a opção de compra começa apenas no dia 10 de outubro.

Segundo o presidente Augusto Melo, serão pagos 800 mil euros (R$ 4,85 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos de Hugo. Para a semifinal, o Corinthians ainda vai desembolsar R$ 500 mil como multa para contar com o goleiro.

A partida também vai marcar a estreia de Filipe Luís no comando do Flamengo. O ex-lateral assume como substituto de Tite, demitido após vitória do rubro-negro sobre o Athletico-PR pelo Brasileirão. O novo técnico trabalhava com o elenco sub-20 até então.

"Quero fortalecer a minha relação com a torcida com vitórias, não com palavras. Sonho é ganhar na quarta-feira. O Tite deixou coisas boas e vou explorar. Aos poucos vou implementar o que eu penso. Quero fazer um grande jogo para recuperar o carinho da torcida", avaliou Filipe Luís em coletiva de apresentação, na véspera da partida.

O novo treinador do Flamengo fez elogios ao time corintiano. "O Corinthians é muito forte. Têm Yuri Alberto, Romero e Garro. Eles vêm melhorando, principalmente na Copa do Brasil. Espero a melhor versão deles. Mas estamos preparados para fazer o melhor jogo da nossa vida."

Ramón Díaz não poderá contar com Memphis Depay, que não foi inscrito a tempo, e Talles Magno, que ainda se recupera de lesão. Ficará para o Brasileirão a possível resposta em campo do holandês às críticas de parte da torcida contra ele.

Do lado do Flamengo, Filipe Luís não terá Luiz Araújo, Pedro, Viña e Everton Cebolinha, lesionados. Carlinhos também não joga, já que não está inscrito na Copa do Brasil. O atacante Michael, que se recupera de lesão muscular, deve voltar a ser relacionado.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X CORINTHIANS

FLAMENGO - Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Hugo; José Martínez, Charles, Carillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

HORÁRIO - 21h45 (de Brasília).

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).