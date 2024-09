Ancelotti defende Vini Jr. após atacante pedir silêncio à torcida rival: 'Muitos insultos'

O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira para falar da preparação do Real Madrid visando o duelo com o Stuttgart, pela Liga dos Campeões, e aproveitou a oportunidade para sair em defesa do atacante Vini Jr. No sábado, o jogador fez o gesto de silêncio para a torcida do Real Sociedad após balançar as redes na casa do adversário, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

"É normal que ele coloque o dedo na boca por tudo o que está acontecendo", disse o treinador que logo lembrou a perseguição que o brasileiro vem recebendo no futebol espanhol com seguidos insultos racistas.

"Ninguém suporta, nem eu. Acho que fazem isto com ele porque é um perigo em nível esportivo. Eles (torcedores) tentam desestabilizá-lo no jogo", comentou Ancelotti sobre o camisa 7 de sua equipe.

Na partida em que o Real Madrid superou o Real Sociedad por 2 a 0, o atleta revelado pelo Flamengo inaugurou o marcador e fez o gesto que criou polêmica (se dirigiu aos torcedores colocando o dedo sobre a boca). Diante do contexto, Ancelotti considerou o episódio normal.

"É uma reação a uma ação muito feia que já aconteceu várias vezes. Há sempre muitos insultos contra ele. Ninguém aguenta. É normal que ele coloque o dedo na boca por causa de tudo que está acontecendo. O que vem ocorrendo nesses anos todos não pode ser tolerado", disse o comandante.

Ancelotti aproveitou a coletiva para dizer que o centro da questão deve ser mais abrangente e não voltado a Vinícius. "Temos que prestar menos atenção na figura desse jovem e ficar atento ao que acontece nos estádios", completou.

Sobre a partida com o Stuttgart, que acontece nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, ele admitiu o favoritismo de sua equipe. "É um torneio especial para a torcida e nosso objetivo é chegar na final."