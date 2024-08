De olho na Libertadores, Botafogo e Flamengo fazem clássico pela liderança do Brasileiro

Em meio às definições nas oitavas de final da Copa Libertadores, Botafogo e Flamengo fazem um clássico neste domingo, às 18h30, no Engenhão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por si só, é um confronto rodeado de emoção porque os dois rivais estão disputando a liderança. Em tese, um jogo que deveria ser rodeado de expectativa.

Mas este clima de decisão acabou sendo deixado de lado, em parte porque os dois estão preocupados com os jogos de volta das oitavas da Copa Libertadores no meio da próxima semana.

O Botafogo venceu por 2 a 1 o Palmeiras no Engenhão e só precisa do empate no Allianz Parque para avançar às quartas. O Flamengo, no Maracanã, abriu vantagem por 2 a 0 em cima do Bolívar, mas mantém a preocupação do jogo de volta porque será disputado na altitude de La Paz, de 3.640 metros.

Com 42 pontos, o Botafogo iniciou a rodada na liderança e quer fechar mais uma na ponta, mas, para isso, precisará derrotar o Flamengo, um adversário direto. O alvinegro vem de derrota para o Juventude por 3 a 2, em Caxias do Sul (RS).

O Flamengo tem 41 pontos, mas um jogo a menos do que o rival. O time de Tite vem de um empate com o Palmeiras por 1 a 1. O elenco rubro-negro, no entanto, permite que o treinador faça alterações e mantenha o nível de 'jogabilidade'.

O clássico já foi disputado em 348 jogos, com 129 vitórias do Flamengo, 106 do Botafogo e 113 empates. No último confronto, ainda pelo primeiro turno, os botafoguenses venceram por 2 a 0.

Com a Libertadores no meio do caminho, a tendência é que os times joguem com alguns reservas. Não é a alternativa comum para o técnico Artur Jorge, no Botafogo, que prefere sempre manter a base em campo. A ideia era poupar o zagueiro Bastos, porém, Lucas Halter não pode jogar, bem como o lateral-esquerdo Marçal. Ambos estão suspensos.

Por outro lado, o atacante Tiquinho Soares, que retornou contra o Palmeiras após se recuperar de uma lesão, poderá ser escalado para ganhar ritmo de jogo. Ele entraria no lugar de Igor Jesus.

Artur Jorge não revelou se vai poupar mais alguém, mesmo porque sabe da importância deste clássico diante da torcida. "Domingo temos mais um jogo de grande exigência, contra o Flamengo. Mas vamos pensar nesse jogo (a volta contra o Palmeiras) para seguir com essa chama e essa forma de jogar tão apaixonada para ter sucesso", disse o técnico.

Do outro lado, o Flamengo tem uma lista grande de desfalques por lesão. O lateral Viña e o atacante Éverton Cebolinha passaram por cirurgia e só voltam no próximo ano. Contra o Bolívar, os atacantes Pedro e Gabigol saíram lesionados e estão vetados. O volante Erick Pulgar está suspenso.

O jogo dará oportunidade a nomes que vêm tendo uma rodagem menor com Tite, a exemplo do volante Allan e do atacante Carlinhos. Quem também volta é Bruno Henrique, que estava suspenso diante do Bolívar. Na defesa, David Luiz e Léo Ortiz também devem ganhar espaço para descansar a outra dupla de zagueiros formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Há também a possibilidade do meia Arrascaeta ser preservado para o jogo decisivo na Bolívia.

"Eu gostaria de ficar um tempo grande no Flamengo, mas eu sei que a cada dia que passa é um dia a menos que vou ficar aqui. Mas a grandeza do Flamengo, dos seus atletas, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olhem o que está acontecendo", criticou Tite sobre o calendário, lamentando as lesões musculares de seus dois atacantes.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLAMENGO

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Allan e Óscar Romero; Matheus Martins, Tiquinho Soares e Carlos Alberto. Técnico: Artur Jorge.

FLAMENGO - Rossi; Varela, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo e Gerson; Bruno Henrique, Carlinhos e Luiz Araújo. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Bruno Arleu De Araújo (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).