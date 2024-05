Corinthians: Cacá diz que já sofreu racismo e sonha com títulos

Além de falar sobre a luta contra o racismo, Cacá exaltou a torcida corintiana e revelou o sonho de conquistar títulos pelo clube. O defensor foi ainda mais longe e mostrou total confiança que será campeão no Corinthians.

"A torcida é sensacional, a mais louca do mundo. É do início ao fim, jogar contra é ruim demais, eles são sinistros. A favor, você já entra cheio de energia. A adrenalina é insana. Estou vivendo um sonho aqui e vou fazer de tudo para conquistar títulos com o Corinthians. Quero ter várias. Temos que ter sangue nos olhos para buscar essas conquistas, incluindo essa", afirmou o jogador apontando para o troféu do Mundial de Clubes, conquistado pelo clube em 2012.

Preparação para Sul-Americana

Neste domingo, o Corinthians deu sequência à preparação para o jogo contra o Racing, do Uruguai, que acontecerá nesta terça-feira, às 19h, na Neo Química Arena. O time paulista precisa vencer para assumir a primeira posição do Grupo F. A diferença entre eles é de um ponto.

O Corinthians iniciou o treino com uma ativação na academia. Após o aquecimento no campo, o técnico António Oliveira comandou o treino tático com muitas trocas de passes e finalizações. Dois jovens das categorias de base do clube completaram as atividades do dia: o lateral-esquerdo Denner e o atacante Gui Negão.